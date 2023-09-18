Словакия может отказаться поставлять оружие Украине Экс-премьер Словакии Фицо пообещал прекратить поставлять оружие Украине

Фото: МО Украины

Бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо пообещал, что страна прекратит поставлять вооружение ВСУ в случае его победы на парламентских выборах. Политик заявил, что США и Евросоюз должны надавить на Украину, чтобы Киев заключил компромиссное мирное соглашение с Москвой, пишет EADaily.

Если моя партия будет частью правительства, то мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы, — пояснил Фицо.

Политик подчеркнул, что Россия не оставит Крым и не откажется от новых территорий. Фицо добавил, что поставки западного оружия никак не повлияют на ход специальной военной операции. По его мнению, ЕС и США должны вместо этого повлиять на Москву и Киев для разрешения конфликта мирным путем.

Обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер ранее заявил, что Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов, которые пройдут в стране в сентябре. Журналист отметил, что, согласно опросам общественного мнения, к власти может прийти Фицо, который «восхваляет Москву».