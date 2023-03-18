Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву МиГ-29 TASR: Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Временный министр обороны Словакии Ярослав Надь и украинский посол в Братиславе Мирослав Кастран подписали соглашение между правительствами о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. Как сообщает агентство TASR, также Словакия обязалась поставить на Украину два зенитно-ракетных комплекса ПВО «Куб» и дополнительные компоненты и ракеты для их оснащения.

Упоминается, что данное соглашение об отправке военной техники в виде подарка «соответствует внешнеполитическим интересам Словакии».

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает передачу Украине американских истребителей F-16. По его мнению, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».