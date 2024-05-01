Премьер Словакии пошел на завод Премьер Словакии Фицо отработал ночную смену на заводе в Крушовце

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вышел в ночную смену на заводе ZKW Slovakia в селе Крушовце, информирует TASR. Политик решил поработать в знак солидарности с трудящимися.

Снимаю шляпу перед всеми трудящимися, — сказал премьер-министр республики по завершении смены 1 мая.

По данным агентства, завод ZKW Slovakia специализируется на выпуске комплектующих для автомобильных, систем освещения и электроники. На предприятии работают около трех тысяч человек. Премьер-министр в рамках ночной смены выполнял работы по сборке продукции.

Фицо не впервые посещает словацкие фабрики в таком формате. Премьер уже работал в ночные смены. Политик подчеркивает, что «до сих пор Словакия — это страна, имеющая огромную долю работы на производствах по ночам». Председатель правительства считает необходимым повысить оклады сотрудников, которые выходят в ночные смены.

Президент России Владимир Путин 1 мая наградил пять предприятий почетными знаками «За успехи в труде». В опубликованном указе главы государства отмечены «Севмаш», АО «Русполимет», ПО «Старт», ЦНИИчермет и Омский завод транспортного машиностроения. Президент присудил награду с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной промышленности».