https://static.news.ru/photo/ee0311fe-57d8-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Петер Пеллегрини Фото: PellegriniP_/twitter.com

После госпитализации главы кабмина Словакии Петера Пеллегрини с подозрением на пневмонию местные СМИ опубликовали сообщения о наличии у политика коронавируса. Премьеру пришлось лично опровергнуть подобные слухи.

Я категорически отвергаю лживые твиты о том, что у меня коронавирус. Это полная чушь, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

I resolutely deny hoax tweets that I have got a coronavirus. A total nonsense. — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) February 24, 2020

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Накануне Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.