https://static.news.ru/photo/32161a66-5df2-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danice Mikovčákovej/facebook.com

Член крайне правой словацкой политической партии Народная партия — наша Словакия Даница Миковчакова стала фигуранткой секс-скандала после того, как блогер Радован Браник опубликовал в Сети её снимки порнографического характера. Депутат заявила, что отдаст мандат на рассмотрение партийного руководства.

Блогер также показал подписчикам профиль Миковчаковой на сайте эротических знакомств. В описании к анкете женщина называла себя бисексуалкой, отмечает Dennikn.sk.

Депутат подчеркнула, что личные фотографии с мужем Яном Миковчаком, занимавшим пост регионального главы партии, были размещены в Интернете в 2007 году. За 13 лет супруги пришли к истинным ценностям и стали жить порядочной жизнью «как традиционная семья».

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркаи покинул пост мэра города Дьёр, который занимал с 2006 года. Причиной стал секс-скандал. В Сети появилась запись, на которой экс-спортсмен развлекается на роскошной яхте в компании проституток.