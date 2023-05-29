Словацкие фермеры пожаловались на нападения лебедей-наркоманов В Словакии лебеди оккупировали маковые поля и терроризируют фермеров

Фото: Ronald Wittek/imagebroker.com/Global Look Press

Маковые поля в района Комарно в Словакии подверглись массовой атаке лебедей, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. По данным издания, фермеры из поселка Патинце не могут справиться с одурманенными птицами.

Словацкие СМИ уточняют, что лебеди съедают все растения мака, после чего под воздействием содержащихся в них алкалоидов опия проявляют агрессию к людям. При этом птицы находятся под охраной государства, и фермеры не знают, как от них избавиться.

Я позвонил своим коллегам в Чехию, и они тоже мне не поверили. Мы никогда не сталкивались с подобным в Словакии, — рассказал фермер Балинт Пем.

Как подчеркивают фермеры, лебеди не могут ходить и летать, находясь как будто под действием наркотиков. В настоящее время решением проблемы занимаются государственные природоохранные службы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев предложил запретить в городах России самовыгул кур и других животных, у которых есть хозяева. По его словам, если гражданин купил курицу, то он должен нести за нее ответственность, в том числе перед обществом, а выгул кур не только мешает местным жителям, но и вредит самим птицам.