Слова Зеленского о мобилизации украинцев при войне с РФ не оценили в СНБО

https://static.news.ru/photo/f115d836-4751-11eb-81f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае полномасштабной войны с Россией будут мобилизованы все украинцы.

25 декабря украинский лидер заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. По его словам, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом он подчеркнул, что не хочет даже представлять подобное развитие событий.

Кривонос в интервью «НВ» отметил , что такие меры могут привести лишь к тотальному дезертирству. Причиной этому послужит отсутствие на Украине поддержки патриотизма на государственном уровне. По его словам, подобные ситуации уже были в 2014 году и в 2018 году, когда во время действия военного положения многие мобилизованные просто сбежали.

Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, — заявил генерал.

По его мнению, прежде чем прибегать к таким мерам, нужно профессионально подготовить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал пустой риторикой рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о возможности «нападения» России.