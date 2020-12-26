Слова Зеленского о мобилизации украинцев при войне с РФ не оценили в СНБО

Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае полномасштабной войны с Россией будут мобилизованы все украинцы.
25 декабря украинский лидер заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. По его словам, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом он подчеркнул, что не хочет даже представлять подобное развитие событий.
Кривонос в интервью «НВ»
Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, — заявил генерал.
По его мнению, прежде чем прибегать к таким мерам, нужно профессионально подготовить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал пустой риторикой рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о возможности «нападения» России.