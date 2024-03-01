Слова Путина о ядерном оружии вызвали панику в Германии Die Welt: Путин угрожает Западу ядерным оружием

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин угрожает Западу применением ядерного оружия, пишет немецкая газета Die Welt. В Германии слова российского лидера о его возможном использовании в случае прямого участия западных стран в вооруженном конфликте на Украине вызвали панику, отмечает издание.

Накануне во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом. Он отметил, что страны Запада говорят об угрозе нападения со стороны Москвы, при этом сами выбирают средства поражения РФ и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.

Президент напомнил судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию России, и предупредил, что теперь последствия для возможных интервентов будут более трагичны. У РФ есть оружие, которое может поражать цели на их территории, подчеркнул Путин.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не фиксируют признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет продолжать внимательно следить за ситуацией, поскольку США «уже неоднократно слышали безответственную риторику» со стороны российского руководства касательно ядерного оружия.