https://static.news.ru/photo/70e28722-d57e-11e9-95f5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Геращенко Фото: instagram.com/iryna.gerashchenko

Комитет Верховной рады рекомендовал парламенту Украины отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях из-за сравнения депутатов с «зелёными человечками».

Парламентарий 10 сентября заявила, что пять лет назад «зелёные человечки» захватили Крым, а теперь они делают это же с законодательным органом страны.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организационной работы потребовал наказать Геращенко. «За» проголосовали шесть членов комитета, пятеро — против. Чтобы принять решение, необходимо набрать 226 голосов, передаёт портал hromadske.ua .

Ранее News.ru писал, что перепалка и стычка произошли в ходе заседания украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной стало то, что депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович начал говорить в защиту телеканала NewsOne на русском языке.