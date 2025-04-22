Слова Лаврова о провокациях к 9 Мая сочли слишком резкими O2: слова Лаврова о провокациях к 9 Мая сочли в Польше излишне агрессивными

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

В Польше негативно откликнулись на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который уличил Европу в стремлении к возрождению нацизма, пишет издание O2. Журналисты назвали его слова слишком резкими и обвинили дипломата в «излишней агрессии».

Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов. Глава МИД добавил, что «Россия не потерпит нацизма», использовав агрессивную риторику, — написали авторы статьи.

Страны Евросоюза откровенно планируют возродить идеологию нацизма, однако Россия приложит все силы, чтобы помешать этому, заявил руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии по поводу запрета главам государств ЕС принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве. Лавров отметил, что у него нет слов, чтобы охарактеризовать подобную ситуацию. По его мнению, попытки возродить нацизм в Европе являются очень тревожным и печальным фактом, и главными лидерами в этом процессе являются главы «брюссельской бюрократии».

Лавров также отметил, что с Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Таким образом дипломат отреагировал на намерение некоторых членов «коалиции желающих» отправить на Украину военный контингент. По словам Лаврова, если эту коалицию возглавляют разумные люди, то они откажутся от такого метода ведения дел.