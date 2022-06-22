В Британии объявили ЧП национального масштаба из-за следов полиовируса В Великобритании объявили ЧП национального масштаба после обнаружения в канализации Лондона следов вируса полиомиелита

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Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) объявило ЧП национального масштаба из-за того, что в канализации Лондона нашли следы вируса полиомиелита. В заявлении, опубликованном на сайте UKHSA, уточняется, что в рамках регулярной эпидемиологической проверки полиовирус был обнаружен в сточных водах на очистных сооружениях в пригородном районе Бэктон. В агентстве отметили, что данная инфекция может вызвать серьезные заболевания, включая паралич.

Последний случай заражения диким полиомиелитом в Великобритании был подтвержден в 1984 году. Великобритания была объявлена ​​свободной от полиомиелита в 2003 году, — сказано в сообщении UKHSA.

Представители агентства отметили, что большая часть жителей Лондона полностью защищена от полиомиелита. Национальная служба здравоохранения (NHS) свяжется с родителями тех детей, которым не сделали прививку от данного вируса.

В октябре 2020 года власти Южного Судана объявили о том, что в стране была зафиксирована вспышка полиомиелита вакцинного происхождения. Глава южносуданского Минздрава Джон Паскуале Ромуну тогда заявил, что были выявлены 15 заболевших. Вспышка полиомиелита была локализована.