Следствие просит арестовать Порошенко по делу о назначении Семочко

https://static.news.ru/photo/44f6fbca-ab16-11ea-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские следователи готовят ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко по обвинению в принуждении руководителя СВР в превышении должностных полномочий при назначении на должность своего заместителя Сергея Семочко. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

В настоящее время Порошенко уже получил уведомление о том, что он проходит обвиняемым по одному из уголовных дел. Однако политик и его адвокаты отказались принимать подозрения. Юрист экс-президента Украины Илья Новиков ранее заявлял, что сообщение его подзащитному было передано незаконным путём.

В офисе генпрокурора отметили, что сейчас в разработке находится вопрос об избрании для Порошенко меры пресечения в виде заключения под стражей.

Сергей Семочко был назначен первым заместителем главы СВР в 2018 году. Он был уволен с этой должности год спустя.

Порошенко обвиняют в том, что он путём издания преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу СВР — к превышению им власти и служебных полномочий при назначении Семочко, сообщил офис генпрокурора на странице в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что доказать вину экс-лидера страны Петра Порошенко по делу о назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко просто.