Следствие объявит другие результаты по делу MH17 весной 2023 года Прокуратура Нидерландов: следствие сообщит результаты по делу MH17 весной 2023 года

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Совместная следственная группа (ССГ) объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17 предположительно весной 2023 года, заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. Судебный процесс по данному делу начался в Нидерландах в марте 2020 года, сообщает РИА Новости.

Совместная следственная группа (ССГ) объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17 ориентировочно весной 2023 года, — подчеркнула представитель прокуратуры.

Суд в Гааге 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными по делу об уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Они также по решению суда должны будут выплатить семьям пострадавших €16 млн.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что граждане России Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, признанные судом в Гааге виновными в крушении малазийского Boeing MH17 и заочно приговоренные к пожизненному лишению свободы, не будут выданы Нидерландам. Российской Конституцией установлен прямой запрет на выдачу граждан другим государствам.