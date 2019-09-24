Ранее французская полиция призвала возможных жертв и свидетелей преступлений рассказать о себе. К правоохранителям обратились по меньшей мере три человека, назвавшие себя пострадавшими, их уже допросили.
Финансиста обвиняли в том, что он совращал десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Некоторых из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и не признал.