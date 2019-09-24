https://static.news.ru/photo/56086654-debd-11e9-834e-fa163e074e61_660.jpg Парижские апартаменты Джеффри Эпштейна Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

В Париже следователи провели обыски в офисах модельного агентства Karin Models и квартире покончившего с собой американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Обыски прошли в рамках расследования о том, не становились ли граждане Франции жертвами преступлений на сексуальной почве, связанных с делом финансиста, сообщает France 24 .

French police launch search at Jeffrey Epstein's Paris flat https://t.co/ygjAqOlLp9 pic.twitter.com/ZP1LWzGoNm — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 24, 2019

Ранее французская полиция призвала возможных жертв и свидетелей преступлений рассказать о себе. К правоохранителям обратились по меньшей мере три человека, назвавшие себя пострадавшими, их уже допросили.

Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели нашли его мёртвым в камере 10 августа, писал News.ru.

Финансиста обвиняли в том, что он совращал десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Некоторых из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и не признал.