Сладков заявил, что Украина сможет мобилизовать 300 тысяч человек

Фото: t.me/UA_National_Police

Украинскую мобилизацию нельзя воспринимать, как набор мальчиков для битья, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Киев сейчас загнан в угол, а в таком положении даже кошка «превращается в тигра». В планы мобилизовать полмиллиона человек в Вооруженные силы он считает не реальными. Однако выражает уверенность, что 300 тысяч собрать удастся.

500 тысяч Киев под ружье может быть не поставит, но 300 тысяч точно наберет. Если их хорошо подготовят и внушат, что у них лишь один вариант выжить — сражаться изо всех сил — они так и будут сражаться, — пишет журналист.

Он приводит в пример рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. «Венгры в Сталинграде стонали и еле отбивались, а вот обороняя родную столицу, Будапешт, те же венгры сражались, как львы», говорит Сладков. Он считает, что необходима дистанционная работа с украинскими допризывниками. Также надо развивать тему добровольческого украинского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских солдат.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы президента страны Владимира Зеленского. По его словам, все больше свидетельств того, что украинские военные настроены против своего верховного главнокомандующего.