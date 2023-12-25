Сладков заявил, что «история пришла съесть Украину»

Фото: МО Украины

«Война за Украину зеленых братьев прошлого» не смогла воодушевить современных ее жителей на войну с Россией, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Киев отверг свою историю, а в ответ «история пришла Украину съесть». По словам Сладкова, Бандера и Шухевич не смогли заменить Жукова, Василевского, Рокоссовского и Ватутина.

«Война за Украину» зеленых братьев прошлого века не смогла воодушевить народ Украины на войну с современной Россией. Они отвергли свою историю, в ответ история пришла Украину съесть, — написал журналист.

Ранее экс-помощник министра обороны США Час Фриман заявил, что успехи России в специальной военной операции привели к расколу в НАТО. По его мнению, уничтожение в зоне боевых действий западной техники дискредитировало военные возможности Альянса. Изолировать Россию не удалось, большинство государств не поддерживают курс Вашингтона на конфронтацию с Москвой, констатировал Фриман.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потерпели стратегическое поражение в контрнаступлении и инициатива сейчас перешла России. Он отмечает, что Киеву не удалось достичь никаких значимых успехов, несмотря на то что израсходовано свыше $100 млрд западных средств.