Сладков выразил сомнение в осеннем наступлении ВС РФ

Фото: МО РФ

Активных военных действий от российских сил этой осенью и предстоящей зимой ожидать не стоит, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, для этого сперва необходимо создать наступательный потенциал, превышающий оборонный у противника.

Я считаю, что не стоит ждать от наших военных активных наступательных действий этой осенью и предстоящей зимой. Дело не в погоде. Пока мы не создадим наш наступательный потенциал, значительно превышающий оборонительный потенциал ВСУ (в 5, а лучше в 10 раз), приказ о наступлении давать не нужно, — написал журналист.

При этом, отмечает он, надо учитывать, что в это время будет укрепляться и противник, однако российские силы не могут себе позволить продвигаться вперед ценой больших потерь, как это делают украинцы.

Наверняка многое уже делается, разрабатывается и готовятся поставки. Без этого, я считаю, требовать от военных продуктивных наступательных действий будет несправедливо. А на все поправки требуется время, как раз как минимум осень и зима, а то и часть весны, — подытожил Сладков.

Ранее военный аналитик Юлиан Репке предрек Авдеевке судьбу Артемовска. В публикации для газеты Bild он подчеркнул, что ВС РФ хотят осуществить уже отработанный сценарий и окружить населенный пункт. План, считает он, состоит в том, чтобы обойти город с запада, взяв под контроль Северное, Степовое и Бердычи.