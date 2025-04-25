Сладков увидел связь между тяжелым положением Киева и диверсиями ВСУ Военкор Сладков: чем тяжелее ситуация на Украине, тем жестче диверсии ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Александр Сладков

Чем тяжелее на Украине обстоят дела со снабжением армии, тем ожесточеннее становятся диверсионные атаки ВСУ, отметил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По его словам, киевским властям следует готовиться к обрушению государства.

Чем тяжелее ситуация на Украине, я имею в виду экономику, снабжение армии системами и ракетами ПВО, пополнение личным составом, нарушение коммуникаций, разрушенные склады и предприятия, — тем хуже, тем ожесточеннее их диверсионные атаки. Все эксперты: западные, российские, украинские — все без исключения — толкуют ситуацию как предтечу обрушения Украины во всех смыслах, — написал Сладков.

Он задался вопросом, на кого «повесят долги» в случае краха украинской государственности. По словам Сладкова, спонсоры и кураторы текущей украинской власти не будут выручать всех членов текущей команды, которая управляет страной.

Ранее Сладков прокомментировал санкции, введенные против него украинскими властями. Военкор заявил, что ограничения Киева можно сравнить с речью душевнобольного человека, который объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку. Корреспондент подчеркнул, что ему хочется «выздоровления соседей».