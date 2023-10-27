Сладков: Россия без многонациональности невозможна, это наша суть

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Сладков

Россия без многонациональности невозможна, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он отмечает, что в зоне СВО угнетаемых русских, за которых вступилась историческая родина, защищают в том числе и представители других национальностей. Однако для Запада, говорит он, «мы все русские», и именно в этом и есть суть России.

Раньше прибалты гнобили только тех русских, которые остались в Литве, Латвии, Эстонии <...>. Потом на Украине русские были объявлены дичью, их можно было убивать за то, что они русские. И мы заступились. Наконец-то по-настоящему заступились, — пишет журналист.

При этом он отмечает, что в российской армии служат люди разных национальностей. Однако для западных стран «русские все на одно лицо».

Да-да, на Западе мы все русские. Потому что Россия без многонациональности невозможна, это наша суть, а сама многонациональность без русских тоже. Убьют русских, остальным тоже долго не жить, — подытожил журналист.

Ранее военкор сообщил, что битва за Донбасс разгорается с новой силой. В центре событий находится Авдеевка. По его словам, для Вооруженных сил РФ контроль над этим городом является одной из важнейших задач, поскольку украинские военные наносят удары по городам Донбасса из прилегающих к Авдеевке населенных пунктов.