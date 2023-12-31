Сладков раскритиковал каток внутри храма в Голландии Сладков назвал фривольностью каток внутри храма в Голландии

Фото: AP/ТАСС

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал каток в здании голландского храма фривольностью. В Европе катки стали новой рождественской традицией, жители смогли покататься на коньках в церкви Мартиникерк в регионе Гелдерланд. Площадь катка составила 100 метров, билеты для учеников начальной школы сделали бесплатными.

А меня всегда удивляли чаплины (полковые капелланы армии США) в камуфляже и со шпалером на боку. Еще те батюшки. И еще я как-то удивился ударной барабанной установке в одном из военных католических храмов армии США в Кабуле (Афганистан). Но каток в храме — это совсем фривольно. Мягко говоря, — написал Сладков.

Ранее в столичном управлении МВД России сообщили, что Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Исключением станет только ГУМ-каток, он будет работать в соответствии со своим расписанием.

До этого травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал россиянам, что коньки, особенно прокатные, должны быть подходящего размера и хорошо зашнурованы, это поможет избежать травм при катании. Также во время посещения катка следует помнить о том, что на льду можно двигаться в определенном направлении, чаще всего против часовой стрелки. Не стоит ехать слишком быстро — для сеансов скоростного катания обычно выделяется отдельное время.