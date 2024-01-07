Сладков пошутил над желанием Италии создать армию Евросоюза

Фото: Francesco Militello Mirto/ZUMAPRESS/Global Look Press

Инициатива Италии создать в Евросоюзе свои вооруженные силы «претендует» на новый передел мира, однако в европейских столицах позабыли о наличии такой «маленькой» страны, как Россия, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Репортер высказался о позиции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу предложения Италии сформировать собственную армию из числа военнослужащих почти 30 государств.

Армия Европы — опять речь про новый передел мира! И опять без учета присутствия такой «маленькой» европейской страны, как Россия. Правильно, Мария Владимировна (Захарова, официальный представитель МИД РФ. — NEWS.ru), без России армия Европы будет карликом на побегушках у США. Зачем? — написал он.

Военкор подчеркнул: чтобы стать такими сильными, как Китай, Индия и Россия, нужно присоединиться к БРИКС. Он также добавил, что важно существовать «по Божьим правилам» и ориентироваться на мнение реального большинства.

Захарова ранее отметила, что главе МИД Италии Антонио Таяни, прежде чем выдвигать идеи о создании армии Евросоюза для поддержания мира, стоило бы сначала научиться гуманно относиться к вопросу с беженцами и мигрантами. Российский дипломат обратила внимание на стоимость такой инициативы для европейских столиц, входящих в сообщество, перед лицом США.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ пояснила, что содержание любых вооруженных сил требует финансовых вложений, например на топливо. Она предположила, что США намеренно поднимут на этот ресурс цены, если Брюссель со своими новыми ВС не будет действовать по указке Вашингтона.

Ранее Таяни объяснял свою инициативу тем, что странам — членам ЕС нужно более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны. По мнению политика, в мире, где существуют такие могущественные государства, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы происходят от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждан Европы может защитить только ЕС.