По итогам лета можно с уверенностью сказать, что наступление ВСУ провалилось по всем фронтам, в том числе информационным, заявил военкор Александр Сладков в Telegarm. При этом, уверен журналист, украинским руководителям выгодно такое положение вещей.

Вместо того чтобы действительно попробовать прорвать линию обороны бросив на узкий участок бригадно-тактические группы, и победить или проиграть, они играют «по маленькой». Можно докладывать своим начальникам, что и наступление идет, и попытки предпринимаются, и потери каждый день не очень большие. Если за один день прорыва угробить бригаду, на которую НАТО возлагала надежды, то как потом об этом доложить?написал военкор.

Такое «наступление Шредингера» позволяет украинским руководителям представлять более или менее хорошие доклады зарубежным кураторам и продолжать получать финансы, отметил Сладков.

И западных партнеров Украины это устраивает, добавил корреспондент. Так, номинально процесс идет, на бумагах ситуация представлена оптимистично. В случае успеха украинской армии, кураторы припишут это себе в заслугу, в при провале — отстранятся.

Так что ситуация выгодна всем, кроме украинцев. Но украинцы об этом не знают, а возможно, и не узнают никогда, — резюмировал Сладков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал с партнерами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Предположительно, Киев сконцентрирует крупную группировку морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.