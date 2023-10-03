Сладков определил выгодополучателей украинского «наступления Шредингера» Сладков: украинскому руководству выгодно вести «наступление Шредингера»

По итогам лета можно с уверенностью сказать, что наступление ВСУ провалилось по всем фронтам, в том числе информационным, заявил военкор Александр Сладков в Telegarm. При этом, уверен журналист, украинским руководителям выгодно такое положение вещей.

Вместо того чтобы действительно попробовать прорвать линию обороны бросив на узкий участок бригадно-тактические группы, и победить или проиграть, они играют «по маленькой». Можно докладывать своим начальникам, что и наступление идет, и попытки предпринимаются, и потери каждый день не очень большие. Если за один день прорыва угробить бригаду, на которую НАТО возлагала надежды, то как потом об этом доложить? — написал военкор.

Такое «наступление Шредингера» позволяет украинским руководителям представлять более или менее хорошие доклады зарубежным кураторам и продолжать получать финансы, отметил Сладков.

И западных партнеров Украины это устраивает, добавил корреспондент. Так, номинально процесс идет, на бумагах ситуация представлена оптимистично. В случае успеха украинской армии, кураторы припишут это себе в заслугу, в при провале — отстранятся.

Так что ситуация выгодна всем, кроме украинцев. Но украинцы об этом не знают, а возможно, и не узнают никогда, — резюмировал Сладков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал с партнерами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Предположительно, Киев сконцентрирует крупную группировку морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.