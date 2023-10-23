«Если есть силы — задумайтесь»: военкор обратился к украинцам из-за США Сладков: украинцам стоит задуматься, хорошо ли быть родственниками США

Фото: МО Украины

Поведение Вашингтона на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке наглядно показало, что США использовали Украину, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. В связи с этим он призвал украинцев задуматься, насколько хорошо быть «родственниками» Соединенных Штатов.

Украинцам я б пожелал призадуматься, хорошо ли быть русским или лучше быть «частью этой Европы». Вы хотели быть родственниками США. Но вас перевели «на восьмой разряд родства», когда полыхнуло на Ближнем востоке. Есть стратегическое партнерство, а есть использование. Если есть силы — задумайтесь, — советует журналист.

Ранее сообщалось, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов калибра 155 мм, о дефиците которых часто говорят в Вооруженных силах Украины. При этом в The New York Times утверждали, что у Пентагона нет возможности в полной мере обеспечивать и украинскую, и израильскую армии одновременно. Как следствие, некоторые системы вооружений вскоре станут дефицитными.

До этого обозреватель Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО обнаружил, что никто не обсуждает ситуацию в его стране. Вместо этого на повестке дня был конфликт на Ближнем Востоке. Это демонстрирует всеобщую «усталость мира» от проблем Киева, считает обозреватель.