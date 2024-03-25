Сладков объяснил, почему Франция так вцепилась в Украину Сладков: Франция давит на Россию из-за боязни потерять влияние в Африке

Фото: МО Украины

Заявления властей Франции о готовности ввести войска на Украину свидетельствуют о страхе Парижа потерять свои позиции на Африканском континенте, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его мнению, Франция делает все возможное, чтобы сохранить украинский фронт в качестве основного.

Он отметил, что Париж оказывает давление на Россию, поскольку боится, что руководству европейского государства «дадут по копчику», создавая риск «вылететь из Африки» окончательно. При этом Сладков считает, что Европа не намерена вечно спонсировать украинский конфликт в угоду Франции. Он убежден, что в конечном счете Франция потеряет Африку, а также потерпит неудачу в своих планах по Украине.

Франция раздраконивает Европу, чтоб сохранить как можно дольше украинский фронт основным, а африканский вторичным. Но мы действуем в Африке агрессивно, выдавливаем Запад с Черного континента, — написал журналист.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Запад будет поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько потребуется. По словам лидера европейской страны, это произойдет «перед лицом любых возможных атак» со стороны России. Он отметил, что создал «стратегическую двусмысленность», которую поддерживают все больше государств.