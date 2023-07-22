Сладков не согласился со словами Зеленского о контрнаступлении Военкор Сладков заявил о высоких потерях ВСУ при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков не согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского об успехах контрнаступления ВСУ. Глава государства заявил, что украинская армия якобы уже прошла основные минные поля. В своем Telegram-канале военкор написал, что взрывающиеся мины быстро дополняются.

Позволю себе не согласиться. По поводу минных полей. Нет российских «основных минных полей». Наши минные поля везде. Те мины, что взрываются под вражеской техникой в «серой зоне», они быстро дополняются за счет дистанционного минирования и устанавливаемых саперами новых противотанковых и противопехотных мин, — написал Сладков.

Военкор добавил, что речь идет о «труднодоступной и опасной „серой зоне“». Однако есть зоны сплошного плотного минирования перед второй и третьей линиями обороны. По словам военкора, эти поля не пройдены. Сладков добавил, что российская армия может отходить, затягивать противника за собой в «огненные мешки», а также заводить его наступающие подразделения на минные поля второй линии обороны и ликвидировать штурмующих.

И насчет «набирающего обороты украинского наступления», по количеству потерь ВСУ — да. По отбитой территории — нет. Там мизер, — заключил военкор.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что обещания Зеленского о контрнаступлении, которое наберет обороты, закончатся «мясорубкой» с еще большими потерями со стороны ВСУ.