Сладков назвал условия мирного договора с Украиной Сладков назвал разоружение Украины главным условием мирного договора с Россией

Фото: МО РФ

Разоружение и контроль территории Украины должны стать основным условием мирного договора с Россией, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он отмечает, что появляются все новые варианты такого документа. Журналист уверен, что Киев моментально капитулирует в случае взятия под контроль Вооруженными силами России границ Украины со странами НАТО.

Расцветает букет вариантов договора Россия-Украина <...> И тут вам турецкий вариант, и Папа Римский, Китай и вот теперь Киссинджер. А мы? А у нас, на мой взгляд, один вариант: разоружение, контроль территории (базы). Украина моментально капитулирует после взятия нами под контроль её границ с НАТО, — пишет Сладков.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в конце сентября. По его мнению, США, которые постоянно раскручивают конфликты, придется пойти на диалог с Китаем, а о России они на какое-то время забудут. За это время в стране можно будет развить инфраструктуру, железные дороги, дороги и пограничные переходы, а также полностью перевести на цифровые рельсы торговлю и таможенные процедуры, считает предприниматель.

В минувшую субботу, 23 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на полях Генассамблеи ООН, что Москва готова к переговорам по Украине. Вместе с тем на он подчеркнул, что Россия не будет рассматривать предложения по прекращению огня.