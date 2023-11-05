Сладков назвал условие, которое Европа поставила Украине Сладков: Европа согласилась принять Украину при ее отказе от России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Европа, соглашаясь принять Киев, поставила ему условие отвернуться от России, «громко хлопнув дверью», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Но украинцев, по его словам, там приняли не как «братьев-единокровцев», а как беженцев.

Хлопнули? Приняли вас там? Учеными-интеллектуалами-братьями-единокровцами? Нет. Неприкаянными беженцами. И! Пока вы не усмирите свою гордыню, ваше горе не утихнет. Пока не поймете, где родное, где чужое, не закончатся ваши мытарства, господа соседи украинцы, — написал он.

Сладков объяснил, что Украина придумала «путь в Европу», когда поняла, что независимость от России означает отказ от бесплатного газа, нефти, солярки, бензина и авиационного керосина. При этом идея о самой независимости вытекла из мысли о том, что Украина «кормит Советский Союз».

Кавказ — здравница, Украина — житница. Да я не против! Только подавалось потом это сторонниками идеи абсолютной самодостаточности и сверхвеличия Украины так: «Хватит кормить весь Союз, будем есть только мы!» Вот вам и основа идеи отделения и независимости, — отметил Сладков.

Ранее Сладков, комментируя двухдневное турне президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что французы пытаются отыграться за потерю Африки и бороздят некогда советскую Среднюю Азию. Он обратил внимание на договоренности о поставках французских систем ПВО в Казахстан и добавил, что страна имеет право на собственные решения.