Сладков допустил, что ВСУ начнут использовать гаубицы США образца 1964 года Военкор Сладков допустил переход ВСУ на гаубицы со снарядами калибра 105 мм

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале предположил, что Вооруженные силы Украины с подачи США теперь будут стрелять из гаубиц американского производства середины прошлого века. Так он высказался об очередном пакете помощи Вашингтона Киеву на сумму $100 млн, в который вошли и артиллерийские снаряды калибра 105 мм.

Так это не сплетни, что ВСУ теперь переходят на гаубицы США образца 1964 года? Их у американцев много. Но, согласитесь, 105 мм — это не 155 мм. Подаяние дают мелочью, это нормально, — написал военкор.

В пакет помощи США включены также зенитные ракеты Stinger, реактивная система залпового огня HIMARS, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT4. Политолог Евгений Михайлов считает, что того, что в этот раз отправляет Вашингтон, Киеву хватит на неделю. Эксперт подчеркнул, что такая поддержка никак не повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции на Украине.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов назвал нынешний американский транш успокоительной пилюлей для властей Украины, которые находятся на грани полного коллапса. По мнению дипломата, на грани коллапса находится и положение Украины на фронте.