«Слабеют»: бойцам ВСУ дали оценку после двух лет конфликта iDNES: украинские военные ослабели за два года спецоперации

Фото: МО Украины

Украинские военные за два года спецоперации ослабели и достигли предела как в физическом, так и в психологическом плане, рассказал изданию iDNES чешский наемник ВСУ Петр. По его словам, перспективы для Киева сейчас нерадужные.

Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики, — подчеркнул боец.

Украина продолжает испытывать проблемы из-за нехватки боеприпасов, говорится в статье. Национальная армия также ощущает недостаточную западную помощь, обратили внимание журналисты.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.

До этого британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. ВС РФ, получив контроль над одним населенным пунктом, открывают путь к другому, резюмировал эксперт.