Sky News: Сунак получил нужные для участия в выборах голоса консерваторов Sky News: Сунак получил нужные для участия в выборах премьера 100 голосов консерваторов

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку в парламенте 100 консерваторов. Это позволяет ему участвовать в выборах нового лидера партии и премьер-министра Британии, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, также на данный момент известно о публичной поддержке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона 47 консерваторами, а лидера палаты общин Пенни Мордонт — 19 однопартийцами.

Участие в выборах обеспечивает поддержка не менее 100 членов парламента от партии. Поскольку в парламенте от тори состоят 357 парламентариев, то в выборах смогут участвовать максимум три кандидата.

Их выдвижение завершится днем 24 октября. Пока о выдвижении своей кандидатуры объявила лишь Мордонт.

Ранее соратник Бориса Джонсона Джеймс Даддридж сообщил, что тот собирается вступить в борьбу за кресло премьера после отставки Лиз Трасс. Депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии сказал, что Джонсон лично заверил его в этом.