https://static.news.ru/photo/ec4929b8-deaa-11e9-b4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

СКР возбудил уголовное дело по факту подрыва опор моста в Луганске на пути следования автоколонны МЧС с грузом гуманитарной помощи.

Инцидент произошёл 19 сентября. Неизвестные привели в действие три взрывных устройства на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и Первой Керамической, где должны были проехать автомобили МЧС. В СКР предполагают, что приказ о подрыве был отдан украинскими властями с целью сорвать поставки гумпомощи жителям самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также отметила, что инцидент был направлен против интересов РФ и подверг опасности жизни сотрудников МЧС, сообщает « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что власти ЛНР уличили ВСУ в очередном нарушении перемирия. Украинские военные обстреляли из противотанкового и автоматического гранатомётов населённый пункт Калиново.