СКР расследует взрыв в Бердянске, где погиб замначальника ГАИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ (СКР) расследует обстоятельства взрыва рядом с оздоровительным центром в Бердянске, в результате которого погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников, сообщил агентству ТАСС источник в ведомстве. В СКР считают, что теракт был с целью покушения на жизни мирных жителей и их запугивание.

СК России зафиксирует и будет расследовать обстоятельства взрыва, который устроили вооруженные формирования Украины у оздоровительного центра в Бердянске. От полученных ранений скончался заместитель начальника ГАИ города, — говорится в сообщении.

Взрывное устройство сдетонировало 26 августа у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети. Оно было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора учреждения. Эксперты установили, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

Ранее российские силовики предотвратили теракт в Бердянске. По данным правоохранительных органов, гражданин Украины Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб заложить под машину самодельное взрывное устройство. Задержанный дал признательные показания.