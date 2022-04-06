«Скорее всего, кто-то из украинцев»: Джабаров об инциденте в Бухаресте

Европейцы ведут себя совершенно наглым образом и провоцируют выяснение проблем, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он прокомментировал инцидент в Бухаресте, где автомобиль врезался в ворота посольства России. После удара машина загорелась, водитель погиб. Джабаров предположил, кто стоит за этим инцидентом.

Вот машина врезалась в ворота посольства. Страна пребывания возместит ущерб. Чего они добиваются? Понятно, что это сделали не румыны. Скорее всего, это сделал кто-то из украинцев, которые там проживают, из нациков. Я думаю, выразим протест как обычно. Мы не будем уподобляться этим животным и делать то же самое с их диппредставительствами в Москве, — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что Россия примет к сведению данный инцидент. По мнению сенатора, ожидается сокращение персонала представительств в европейских странах. Сейчас эта тенденция налицо.

Но рано или поздно придётся расширяться, хотят они того или нет. Им придётся восстанавливать отношения с Россией в полном объёме. Без России Европе деться некуда, — подытожил Джабаров.

Инцидент у посольства РФ в Бухаресте произошёл утром 6 апреля. По данным румынского телеканала Digi24, это была спланированная акция, поскольку мужчина перед гибелью что-то кричал охране посольства. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, в здание посольства РФ в Румынии врезался Богдан Драгич. Накануне в соцсетях он написал, что «тоже украинец». Мужчина получил 15-летний срок за издевательства и сексуальное насилие над дочерью, но приговор ещё не вступил в силу и он оставался на свободе.