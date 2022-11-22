Скончался сын последнего главнокомандующего УПА Шухевич

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Юрий Шухевич в 2010 году

В Германии на 90-м году жизни скончался сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Романа Шухевича Юрий Шухевич, сообщает телеканал NTA со ссылкой на его супругу. Последние годы жизни он проходил лечение в клинике.

Юрий Шухевич во времена Советского Союза был активным диссидентом и 28 лет своей жизни провел в лагерях (1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 года). Позднее он занялся публичной политической деятельностью на Украине — он был народным депутатом VIII созыва, а также членом Украинской Хельсинкской Группы.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на Украине погиб полковник ВСУ Владимир Сухолиткий. Он руководил финансовой службой 125-й бригады терробороны ВСУ. В 2005 году Сухолиткий был в составе украинской миссии в Ираке.

До этого стало известно, что в ходе боев под Херсонской областью погиб полковник ВСУ Микола Красивов. По информации горсовета Мукачево, он являлся командиром 105-го батальона 63-й механизированной бригады из Закарпатья. Власти выразили соболезнования родным и близким Красивова.