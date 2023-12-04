Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк, сообщила пресс-служба администрации Черновицкого облсовета. Сотрудники отметили, что политику было 86 лет.

Причина смерти не называется. Сандуляк также известен тем, что занимал пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Румынии.

Акт провозглашения независимости был обнародован и подписан 24 августа 1991 года на экстренном заседании Верховного совета УССР. Теперь документ является непреодолимым препятствием на пути страны в НАТО, поскольку внеблоковый статус лежит в основе государственности Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал безумием планы Столтенберга о возможном вступлении Украины в Альянс. По его словам, Киев не готов к этому в экономическом и военном плане, кроме того, Россия попросту не допустит присоединения Украины к организации. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто придерживается той же точки зрения: по его мнению, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне.