https://static.news.ru/photo/044bb04e-3b85-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Кубера Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Председатель Сената парламента Чехии Ярослав Кубера ушёл из жизни в возрасте 72 лет.

Об этом сообщила пресс-секретарь верхней палаты чешского парламента Суе Нгуен. По её словам, Кубера умер на северо-западе страны, в городе Теплице, передаёт ТАСС .

Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, — сообщила Нгуен.

Пражская газета Pravo передаёт, что председатель Сената умер неожиданно. Он почувствовал недомогание по дороге в офис. Его госпитализировали. Позже он скончался.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском штате Миссури в один день умерли супруги, которые провели вместе почти 65 лет. Первое свидание Джека и Гарриет Моррисон, познакомившихся в автобусе, состоялось в 1955 году на Хеллоуин.