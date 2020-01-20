Председатель Сената парламента Чехии Ярослав Кубера ушёл из жизни в возрасте 72 лет.
Об этом сообщила пресс-секретарь верхней палаты чешского парламента Суе Нгуен. По её словам, Кубера умер на северо-западе страны, в городе Теплице, передаёт
Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, — сообщила Нгуен.
Пражская газета
Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском штате Миссури в один день умерли супруги, которые провели вместе почти 65 лет. Первое свидание Джека и Гарриет Моррисон, познакомившихся в автобусе, состоялось в 1955 году на Хеллоуин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен