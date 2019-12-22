В Париже умер знаменитый дизайнер Эмануэль Унгаро. Смерть основателя одноимённого модного бренда подтвердила его семья.
Дизайнеру было 86 лет,
Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. В 23 года он был принят на работу в дом моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех.
Его клиентами были многие знаменитости, в том числе Жаклин Кеннеди. В 1996 году дизайнер продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo, а в 2005 году компания была продана за $84 млн американскому бизнесмену пакистанского происхождения Асиму Абдулле.
Как писал NEWS.ru, в феврале в возрасте 85 лет умер известный французский кутюрье Карл Лагерфельд. Дизайнер скончался в больнице от рака поджелудочной железы.
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