https://static.news.ru/photo/973d52b8-24d3-11ea-a94c-fa163e074e61_660.jpg Эмануэль Унгаро Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Париже умер знаменитый дизайнер Эмануэль Унгаро. Смерть основателя одноимённого модного бренда подтвердила его семья.

Дизайнеру было 86 лет, сообщает Independent.

Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. В 23 года он был принят на работу в дом моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех.

Его клиентами были многие знаменитости, в том числе Жаклин Кеннеди. В 1996 году дизайнер продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo, а в 2005 году компания была продана за $84 млн американскому бизнесмену пакистанского происхождения Асиму Абдулле.

Как писал NEWS.ru, в феврале в возрасте 85 лет умер известный французский кутюрье Карл Лагерфельд. Дизайнер скончался в больнице от рака поджелудочной железы.