Скончалась создательница мини-юбок Мэри Куант

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэри Куант

Британский дизайнер и создательница мини-юбок Мэри Куант ушла из жизни, передает Sky News со ссылкой на ее семью. Ей было 93 года. Куант скончалась у себя дома в Суррее в Южной Англии.

Скончалась дизайнер Мэри Куант, — сообщает телеканал.

Дизайнер родилась в Лондоне в 1930 году. Ее родители были преподавателями. Куант фактически не придумала мини-юбки, однако именно она сделала этот элемент гардероба по-настоящему модным. Дизайнер даже пришла в мини-юбке на вручение ордена Британской империи.

В 1957 году они с мужем открыли бутик в британской столице. Магазин стал быстро набирать популярность, в итоге продажи были расширены на Европу и США. Куант занималась при этом не только одеждой. В 1955 году она начала производить собственную марку косметики Mary Quant. В 2000-м Куант продала бизнес.

В прошлом году на экраны вышел биографический документальный фильм о знаменитом дизайнере. Картину назвали «Мэри Куант: мини-революция».

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