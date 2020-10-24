Скончалась самая старая жительница Великобритании

24 октября в своём доме в графстве Дорсет на 113-м году жизни умерла старейшая жительница Великобритании Джоан Окар.
Смерть тёти
Окар провела первые годы жизни в Кении, где служил её отец. Затем она отучилась в школе-интернате в графстве Сассекс и работала поваром в гостинице в швейцарской Женеве. В годы Второй мировой войны Окар водила машину скорой помощи в столице Великобритании, а потом переехала на южное побережье страны и стала работать во флоте.
В настоящий момент самой старой женщиной в мире считается японка Канэ Танака, которой 117 лет.
В феврале скончался самый старый мужчина планеты — 112-летний японец Титэцу Ватанабе. Как писал NEWS.ru, после этого старейшим жителем Земли стал 111-летний житель Великобритании Роберт Уэйтон.