Сколько боевиков с Украины участвует в протестах во Франции Во Франции продолжаются массовые беспорядки

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Охвативший Францию бунт окраин не так уж бессмыслен и беспощаден. А весьма в некоторых своих проявлениях показателен и поучителен. Недаром крайне правый политик Эрик Земмур говорит о его расовой составляющей, а парламентарий Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, пишет о нависшей над страной угрозе гражданской войны. Но мы-то, скорее, вспомним присказку: за что боролись, на то и напоролись.

Чье оружие стреляет от Марселя до Лиона

Число сожженных автомобилей, разгромленных отделений банков со вскрытыми банкоматами, разворованных и подожженных супермаркетов, не говоря уже о полицейских участках, конечно, впечатляет. Но Францию и такой печальной статистикой не удивишь. Новизна таких явно скоординированных выступлений уже в том, что со стороны погромщиков в ход пошло огнестрельное оружие. Власти ссылаются на факты нескольких обнесенных оружейных комнат в полицейских участках. Но там вряд ли хранились, например, штурмовые винтовки Accuracy international, которые производят в Великобритании и США и которые, по имеющимся сведениям, поставлялись и боевикам на Украине.

О том, что часть западного оружия системно «утекает» из хранилищ СБУ на мировой черный рынок, написано уже немало. В основном, правда, речь шла о странах Ближнего Востока и Африки. Но число раненых полицейских, приближающееся к сотне, и необходимость задействовать против бунтовщиков элитный спецназ лишь подтверждают мысль о том, что мир един. И бумеранг автоматных очередей достиг и Франции. И даже не столь уж важно, поступило ли современное наступательное оружие непосредственно с Украины или же из Албании, которая по чисто политическим соображениям фактически превращена в «хаб» незаконных поставок оружия. Главное, что у французских погромщиков в руках появился серьезный аргумент.

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

В чьих опытных руках эти винтовки окажутся

Правда, важно не только иметь оружие, но и уметь по-настоящему владеть им. А реальная гражданская война и подразумевает наличие у восставших как раз немалого числа таких профессионалов, «псов войны». Между тем в Европе сквозь пальцы смотрели на добровольцев, зачастую выходцев все из тех же ныне пылающих пригородов, которые с удовольствием оправлялись повоевать в ту же Сирию или Ирак, пополняя ряды террористов из ИГИЛ (организация признана террористической, запрещена в России).

Нет, время от времени в Европе напоминали об опасности возращения в родные края таких поднаторевших на убийствах профи, но, поскольку их деятельность в дальних странах отвечала стратегическим западным интересам, дальше разговоров дело не шло. Теперь появился новый полигон для оттачивания мастерства по развязыванию гражданских войн — Украина, где против нас действует целый интернационал наемников всех рас и религий.

И, видимо, многие боевики, что счастливо унесли ноги от наших «Солнцепеков» и «Искандеров», теперь применяют полученные в боях и от натовских инструкторов приемы и знания против французской полиции. Не исключено, что кое-где сами инструкторы теперь и столкнулись со своими бывшими подопечными. Кровавое колесо никого не щадит.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кого ловят в соцсети

Есть еще один проявившийся сейчас парадокс. В режиме самоуспокоения французские власти объясняют свалившиеся на них новые уличные напасти влиянием на психику молодых людей компьютерных игр и организацией бунта через социальные сети.

Удивительно! Сколько было восторгов по поводу эффективности таких пабликов во время попыток организовать цветные революции в Москве и Минске. Как положительно оценивалось тогда их влияние на «способность революционных масс» к самоорганизации — быстро и анонимно. И вдруг соцсети фактически придают анафеме, обсуждают усиление контроля над ними, как только дело коснулось собственных интересов стабильности.

На деле же соцсети стали рупором сложившихся параллельных властей в этнических анклавах французских городов и пригородах. И то, что пока выглядит шуткой, например, целесообразность организации автономных областей в той же Франции для предотвращения гражданской войны, завтра станет реальностью.

А вот если против повстанцев Макрон решит широко использовать армию, то и НАТО окажется в очень двусмысленном положении. Действует ли статья № 5 Устава Блока о коллективной военной взаимопомощи против внутреннего противника.