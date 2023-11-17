«Склады пустуют»: Зеленский посетовал на нехватку оружия из-за войны в Газе Зеленский заявил о нехватке артиллерийских снарядов из-за войны в секторе Газа

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженным силам Украины не хватает артиллерийских снарядов из-за спецоперации, проводимой Израилем в секторе Газа, заявил The Barrons Daily президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, военные склады ВСУ опустели.

Поставки сократились. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине. Сейчас склады пустуют, — заявил глава государства.

Израиль в первую очередь начал покупать именно артиллерийские снаряды калибра 155 мм, поэтому киевские «запасы уменьшились», пояснил Зеленский. Он также призвал США увеличить производство этого типа боеприпасов.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина создала в акватории Черного моря флот морских дронов. По его словам, это первый в мире подобный флот на территории этого моря. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что на Украине запустили три линии сборки беспилотных летательных аппаратов, и не исключил, что БПЛА у ВСУ станет еще больше. Но, по словам аналитика, российские средства ПВО готовы к отражению подобных атак, в том числе с помощью ловушек и противодроновых ружей.

До этого бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что Зеленский — единственный на Украине, кто хочет продолжать военный конфликт в его нынешней форме. По мнению аналитика, поддержка Киева со стороны Запада рушится, потому что она изначально была шаткой.