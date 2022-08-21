Скандинавские женщины станцевали в поддержку премьер-министра Финляндии Женщины из Скандинавии показали в социальных сетях, как танцуют в поддержку Санны Марин

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Женщины из Финляндии и Дании выложили в социальных сетях ролики, на которых танцуют в поддержку премьер-министра Финляндии Санны Марин, пишет журналистка BBC Мега Моэн в своём аккаунте в Twitter. Ранее в Сети появились кадры, как Марин танцует на частной вечеринке, за что политик подверглась серьёзной критике.

«Солидарность с Санной». Женщины в Финляндии публикуют видео себя танцующих и отмечают премьер-министра Санну Марин, — написала журналистка, приложив видео.

В ответе на публикацию один из пользователей отметил, что на видео представлены девушки не из Финляндии, а из Дании.

Извините, что поправляю, но эти видео опубликовали сотрудницы датского журнала Alt for Damerne, но всё ещё в поддержку Санны Марин, — прокомментировал публикацию пользователь.

Журналистка ответила, что несмотря на это, в социальных сетях есть много видео от жительниц Финляндии, выложенных в поддержку Марин.

Да, это так, но ещё есть много других видео из Финляндии, которые не поместились в мой монтаж, но это важно прояснить. Спасибо! — ответила пользователю Моэн.

Ранее финский эксперт по кибербезопаности заподозрил Россию в утечке видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин, пишет Iltalehti. Специалист допустил участие российских хакеров во взломе одного из телефонов или учетных записей в соцсетях, где хранились видео. Ярвинен также предположил, что кто-то из присутствовавших на вечеринке мог «по глупости» поделиться видеороликами в социальных сетях.