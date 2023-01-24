Скандальный украинский чиновник обозвал депутата ФРГ отвратительной ведьмой Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил депутата ФРГ из-за поставок немецких танков

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, с ноября занимающий пост замглавы МИД страны, оскорбил депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт. На своей странице в социальной сети он назвал женщину «отвратительной ведьмой». Депутат прежде призывала отказаться от поставок немецких танков Украине.

Такая отвратительная ведьма, — написал Мельник.

Вагенкнехт утверждала, что при помощи поставляемого Киеву оружия и разжигается конфликт на Украине. Как замечала депутат, большинство немцев не поддерживает власти в решении направлять украинской стороне военную технику.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии. По версии New York Times, он освобожден от должности после того, как разозлил Берлин высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Издание сообщало, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.

Ранее уже уволенный из послов Украины Андрей Мельник назвал немецкого депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой президента России Владимира Путина.