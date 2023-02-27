В Венгрии назвали терактом подрыв «Северных потоков» Глава МИД Венгрии Сийярто: нападение на «Северные потоки» следует считать терактом

Фото: Max Kovalenko via imago-images.de/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подрывы «Северных потоков» следует расценивать как теракт. Будапешт выступает за всестороннее расследование инцидента, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Что бы не произошло на газопроводе «Северный поток», это действительно скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению, — пояснил министр.

По его мнению, такое нападение «в принципе должно рассматриваться как теракт». Сийярто отметил, что кто бы не инициировал расследование, Будапешт поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить причастных к подрыву.

Венгерский чиновник указал на ООН как на площадку для таких разбирательств. Всемирная организация должна предоставить механизм расследования инцидента в Балтийском море, считает он.

Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что. я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так, — сказал Сийярто.

Ранее автор расследования о подрыве «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон не проявляет заинтересованности в расследовании диверсии. Он подчеркнул, что в Белом доме также не планируют опровергать сведения о своей причастности к ней. Херш добавил, что Соединенные Штаты могли взорвать газопровод «в любой момент».