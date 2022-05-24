Скандал в НАТО: Эрдоган вычеркнул греческого премьера из своей жизни Анкара обиделась на Афины и обещает, что надолго

Президент Турции Реджеп Эрдоган (слева) встречается с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Стамбуле / Фото Xinhua/Global Look Press

Пока страны НАТО пытаются противостоять политике Москвы, внутри Альянса происходят свои неурядицы. Зачинщик — снова Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него «больше не существует», и пообещал никогда с ним впредь не встречаться. Турецкого лидера вывели из себя попытки Афин заблокировать продажу Анкаре американских истребителей F-16, которые Турция запрашивает у США еще с прошлого года. Греческий премьер во время своего выступления в конгрессе назвал проводимую Турцией политику «провокационной» и заявил, что имеющиеся между ними противоречия «никогда не найдут своего решения». Похоже, оттепель в греко-турецких отношениях, о которых так часто заявляют в последнее время, отменяется.

Анкара осталась без оружия

Турция и Греция, будучи союзниками по НАТО, расходятся во мнениях по целому ряду вопросов на земле, в воде и даже в небе. С одной стороны — конфликт вокруг Кипра, на севере которого размещены турецкие войска. Сейчас примерно треть острова занимает Турецкая Республика Северного Кипра, которую никто кроме Анкары не признал. С другой стороны — разногласия в Эгейском море, где турки мешают грекам расширить границы своих территориальных вод. Афины имеют на это право по международному праву, но тогда вплотную приближаются к турецким границам, что возмущает Анкару. А неопределенность в границах вызывает еще один спор — о национальном воздушном пространстве в Эгейском море.

Вооружённые силы Турции Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, именно с таким возмущенным посылом выступал Мицотакис в Вашингтоне. Греки обвиняют турецкие боевые самолеты в том, что они нарушили воздушное пространство у порта Александруполис (впрочем, эти обвинения регулярны и взаимны). Мицотакис обвинил Турцию в постоянном нарушении воздушного пространства Греции и призвал США как следует подумать, прежде чем принимать решение о военных поставках в эту страну. Мол, в таком случае есть серьезный риск нестабильности на юго-восточном фланге НАТО. Хотя греческий премьер в своем выступлении ни разу не произнес слово «Турция», но и без того было понятно, о какой стране идет речь.

Греция всегда протягивает руку дружбы своим соседям, но есть только одна основа для разрешения споров с нашими соседями — международное право. Мы не потерпим нарушений нашего национального суверенитета. Полеты над греческими островами должны быть немедленно прекращены. Поэтому, принимая решение о поставках военной техники в регион, прошу учитывать риск нестабильности на юго-восточном фланге НАТО, — заявил греческий премьер в конгрессе.

После начала спецоперации на Украине Мицотакис потребовал от всех союзников по НАТО присоединиться к антироссийским санкциям, от чего Анкара, как известно, отказалась. После этого греческий премьер поехал в Стамбул, чтобы договориться с Эрдоганом о том, чтобы на время забыть о противоречиях хотя бы ради временного «объединения усилий».

Тем болезненнее турецкий лидер отреагировал на выступление Мицотакиса в Вашингтоне. Даже несмотря на традиционно напряженные отношения с Грецией, подобные заявления оказались все же довольно неожиданными для турецкой стороны. На последней встрече в марте Эрдоган и Мицотакис настроились на «позитивную повестку дня». Более того, Анкара планировала провести с Афинами заседание Стратегического совета, но после такого оно вряд ли состоится.

Мы разговаривали с ними, мы договорились, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис, — сказал Эрдоган. — В любом случае США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление.

Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

На столь эмоциональное высказывание турецкого лидера пришел довольно уравновешенный ответ из Афин. Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не будет полемизировать с руководством Турции, поскольку Мицотакис «решительно» и «эффективно» защищает «национальные права» республики и «международную законность».

Афины увеличивают ставки

Стоит сказать, что украинский кризис оказался на руку грекам. США считают Грецию важным региональным энергетическим узлом в Юго-Восточной Европе. Но самое главное — через греческий порт Александруполис идет сжиженный природный газ в Европу, а на Украину поставляются вооружение и военная техника в обход турецкого маршрута через Босфор. Такая выгодная позиция Афин раздражает Анкару, пишут авторы греческой газеты «Катемирини». При этом, конечно, есть еще «несколько вещей, которые застряли у Турции в горле», отмечают СМИ.

Среди них — предложение Греции в адрес США включить в будущую крупную оружейную сделку не только закупку, но и совместное производство многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Это программа, из которой Турция была ранее исключена после приобретения ею российских зенитных ракетных комплексов С-400, — говорится в публикации.

Турция действительно уже не первый год бьется в двери США с просьбой возобновить оборонный бизнес. Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара вновь направила Вашингтону запрос о снятии санкций в сфере оборонной промышленности, наложенных после покупки российских систем ПВО С-400 в 2019 году. Тем более что в последнее время в этом вопросе чувствуются подвижки — недавно администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс одобрить новую оружейную сделку с Анкарой. Туркам только-только удалось приблизиться к консенсусу с США, как Мицотакис вставил свои палки в колеса. Впрочем, призывы греческого премьера вряд ли смогут повлиять на окончательное решение американских властей, считают эксперты.

Зенитная ракетная система С-400 Сергей Булкин/NEWS.ru

Вмешательство третьих стран превращает двусторонние отношения государств в грязную политическую игру, рассказал в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Тогрул Исмаил. По его словам, в Греции активно развиваются антитурецкие настроения, которые поддерживаются западными странами, в особенности США.

Многие греки одержимы идеей создания Великой Греции, которая создает антитурецкие настроения в обществе. Естественно, в этом заинтересованы некоторые западные страны. Особенно американцы: за последние годы они сделали Грецию своей военной базой и вооружают ее. Анкара пыталась наладить отношения с Афинами. Где-то наблюдался определенный успех. Но когда греческие власти находятся лицом к лицу с турецким руководством, они говорят одно, а когда видят себя в Америке или в столицах западных стран, у них возникает «мания величия», — говорит Исмаил.

Он отметил, что западные страны позволяют Греции говорить «с высокого склона», однако реальная политика совсем другая.

Турция — сильное натовское государство, которое имеет серьезные военные силы и вооружение. Не все западные государства захотят быть соучастниками греческих амбиций, — заключил эксперт.

В Греции же считают, что попытка госпереворота в Турции в 2016 году позволила туркам воспользоваться возможностью и активизировать свои вооруженные силы. Турецкие ВС сейчас присутствуют в Сирии, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе, на Африканском Роге и в Персидском заливе, и Эрдоган, похоже, стремится еще больше расширить свое присутствие, пишет автор греческой газеты «Катемирини» Василис Недос.

Президент Турции Реджеп Эрдоган Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Эта новая турецкая — неоосманская — догма экспансионизма отвечает различным потребностям многих игроков в зависимости от случая. Иногда это российские потребности, или американские, или европейские — или даже все вместе. Турция, конечно же, защищает и продвигает свои собственные интересы, а вместе с тем играет роль регионального контролера над другими, — говорится в публикации.

При этом автор призывает Афины мыслить «нестандартно» и быть готовыми к возможным последствиям. Кроме того, Греция должна помнить, что она может привлечь и другие страны в качестве гарантов своего мирного будущего.