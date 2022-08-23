СК России возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги

Фото: Стрингер/ТАСС

Снос памятника Освободителям Риги в Латвии

Следственный комитет РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам—освободителям, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин в рамках дела о сносе памятника Освободителям Риги в столице Латвии поручил дать правовую оценку действиям лиц, принимавших данное решение, для привлечения их к ответственности.

Сегодня утром стало известно, что в Риге начался снос памятника советским солдатам-освободителям. После сноса монумент намереваются уничтожить. Рядом с памятником также дежурят полиция и несколько микроавтобусов силовиков. Около памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.