ТАСС: военный ВСУ застрелил мариупольца за поездку в Крым

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинский военный Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя за поездку в Крым в 2018 году, передает ТАСС. Сообщается, что Катранич при проверке документов увидел в паспорте гражданина пометку о пересечении границы. Тело убитого нашли на территории автоматической телефонной станции АТС-24. СК России возбудил уголовное дело.

ВСУ оборудовали укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил. После этого он отдал приказ избавиться от тела, — рассказал один из следователей СК.

Он добавил, что поиск тел мирных жителей по схожим делам затруднен из-за того, что солдаты ВСУ якобы не помнят, куда их прятали.

21 апреля оперативная группа военных экспертов Донецкой Народной Республики совместно с представителями СК РФ обнаружила на территории мариупольской больницы № 4 тела 26 гражданских лиц. Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, погибшие стали жертвами массированных обстрелов со стороны нацбатальона «Азов».

28 марта Минобороны России сообщило, что при освобождении Мариуполя российские военные обнаружили в подвалах освобождённых зданий тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами.