СК России нашел еще двух подозреваемых в жестоком обращении командиров ВСУ СК России нашел еще двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении с жителями Донбасса

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Следственный комитет России нашел еще двух командиров Вооруженных сил Украины, которые подозреваются в жестоком обращении с мирными жителями Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, один из них отдавал приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, а второй убил гражданского. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела.

СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Масличенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов в Северодонецке в период с 24 февраля по 3 марта, а Вахненко 4 марта застрелил мирного жителя в населенном пункте Волонтеровка ДНР. Сейчас оба командира задержаны для дальнейшего разбирательства.

Накануне СКР закончил расследование по делу морпеха ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в жестоком обращении с мирными жителями Мариуполя. Он признал вину в убийстве мариупольца, изнасиловании его жены и пытках двух пленных. Жительница Мариуполя, которая проходит по делу потерпевшей, детально рассказала о преступлениях замполита.