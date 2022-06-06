СК Приднестровья сообщил о теракте в воинской части Беспилотник сбросил два взрывных устройства на автопарк миротворцев в Приднестровье

Фото: Минобороны Приднестровья

На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка были сброшены две гранаты с дрона. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) завёл уголовное дело.

На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, пострадавших и разрушений нет. В сoобщении также указывается, что на месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрaгменты взрывных устройств.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в посёлке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта в телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.