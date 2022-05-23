СК начал расследование покушения на жизнь мэра Энергодара Шевчика

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Росси заявил о начале расследования обстоятельств покушения на жизнь мэра Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 22 мая глава города получил ранение вследствие взрыва в подъезде своего дома. Взрывчатка была заложена в электрическом щитке. До этого в адрес Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении СК.

Ранее в местных правоохранительных органах сообщили, что жизни мэра Энергодара ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.